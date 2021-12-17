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Elazığ’ın ihracatta dünyaya açılan kapısı: Saka Holding Elazığlı iş adamı Ramazan Saka, ‘Dünyada Türkiye’den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam” dedi, kente 150 milyon euroluk dev tekstil entegre tesisini kurdu Pamuğun hammadde olarak girdiği giysinin çıktığı tesiste 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor Elektrik ve su dahil tüm ihtiyacını kendisinin karşıladığı tesis, Türkiye’de sayılı işletmeler arasında yer alıyor

İHA

Elazığ’ın ihracatta dünyaya açılan kapısı: Saka Holding Elazığlı iş adamı Ramazan Saka, ‘Dünyada Türkiye’den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam” dedi, kente 150 milyon euroluk dev tekstil entegre tesisini kurdu Pamuğun hammadde olarak girdiği giysinin çıktığı tesiste 3 bin 500 kişi istihdam ediliyor Elektrik ve su dahil tüm ihtiyacını kendisinin karşıladığı tesis, Türkiye’de sayılı işletmeler arasında yer alıyor

– Elazığlı iş adamı Ramazan Saka, “Dünyada Türkiye'den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam" diyerek kente 150 milyon euroluk dev yatırımla tekstil entegre tesisi kurdu. Pamuğun hammadde olarak girip elbise olarak çıktığı fabrikada 3 bin 500 kişi istihdam edilirken, tesis kendi elektrik ve suyu dahil tüm ihtiyaçlarını karşılaması ile Türkiye’de sayılı işletmeler arasında yer alıyor.
Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, "Dünyada Türkiye’den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam" diyerek 2019'da Elazığ Organize Sanayi Bölgesine tam entegre tekstil tesisinin temellerini attı. Kısa bir sürede tamamlanan ve üretime geçen tesisin yüzde 99’u tamamlandı. Bir buçuk aya kadar konfeksiyon entegresinin de devreye girmesi ve bin kişinin daha alınması ile toplamda 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak tesis, 150 milyon euroluk yatırıma ulaşmış olacak. Kentte yaşanan deprem ve korona virüs pandemisine rağmen çalışmaların sürdüğü tesiste 2021 yılı içerisinde 50’dan fazla ülkeye 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Çoğunluğu yerli üretim makine olan ve yüzde 50 yapay zeka ile endüstri 4.0’ı 4.5’e çeviren eklemeler yapılan tam entegre tesiste hedef, 2022’de 60 ve 2023’te ise 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmek. 12 bin metrekaresi geri dönüşüm olmak üzere toplamda 162 bin metrekare alanda üretime devam eden tesise giren pamuk, elbise olarak çıkıyor. Devam eden çalışmalarla GES sayesinde elektriğini de kendisi üretecek olan tesis, bünyesinde bulundurduğu 43 birimde kalifiyeli elemanlar yetiştirmede başı çekiyor. Elazığ’daki diğer yatırımcılara da lokomotif görevi gören tesis, teknolojisi, işleyişi ve büyüklüğü ile dünyaya örnek oluyor.

"2023’un sonun kadar hedef 150 milyon dolar ihracat"
Tesisin temellerini 2019’da attıklarını belirten Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, "Bugün 2021’in 12’nci ayına geldik. 2023’ün 12’nci ayında bitireceğimizin taaddüt ettiğimiz bu projeyi şuanda yüzde 99 bitmiş durumdadır. Allah nasip ederse 2’nci ayın ortalarında komple bitmiş olacak. Dünyada bir pandemi krizi var. Biz buna rağmen ülkemizde hiçbir dakika durmadan çalıştık, çabaladık projemizi sonuca ulaştırdık. Bugün Allah nasip ederse bir buçuk aya kadar bin 500 çalışana çıkıyoruz. Çünkü konfeksiyon entegremiz bitmek üzere. Bugün burada 30 milyon dolar ihracatımızı artırarak 2022’deki hedefimiz 60 milyon dolar ve 2023’un sonun kadar 150 milyon dolar hedefliyoruz. Zaten 3 bin 500 çalışan tesisimizi de bitirdik. Şimdi kalifiyeli insanlarımızı yetiştirerek bu elemanları gereken yere yerleştireceğiz. Bu sayede gayet kaliteli ürünler üretip tüm dünyaya ihraç ediyoruz” dedi.

"Yatırımcılarımıza bir lokomotif görevi görüyoruz"
Tesis hakkında bilgi veren Saka, “Toplam 150 bin metrekare üzerinde 12 bin dönümü geri dönüşüm tesisiyle birlikte 162 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Komple bittiğinde 110 bin metrekare kapalı alanı ile burası endüstri 4,5 bir tesis. Burası kendi GES güneş enerjisi ile elektriğini üreten komplike bir tesistir. 11 tane binadan oluşan 43 birim var. İthalatı, ihracatı, makine mühendisliği, elektrik ve elektronik bölümü mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik laboratuvar mühendisliği, su şartlandırma tesisi, konfeksiyon teknolojisi, kumaş üretim teknolojisi, örme teknolojisi, iplik ve boya teknolojisi bulunuyor. Bunlarla birlikte insan kaynakları, muhasebe ve finans bölümlerimiz olmak üzere 43 birinden oluşan kalifiyeli ve nitelikli insanları yetiştiren gayet komplike bir tesis yaptık. Biz Elazığ’da yapmış olduğumuz bu tesisle de tüm yatırımcılarımıza bir lokomotif görevi görüyoruz. Memleketimiz ciddi yatırımlar geliyor. Kendi ülkemizde bazı illerimizde insan ve çalışan sıkıntısı yaşadığımızı görüyoruz. Bizim genç nüfus konusunda bir avantajımız var. Bunu da görüyoruz ve yapıyoruz” diye konuştu.

“Toplam ulaştığımız ülke sayısı 50’inin üzerindedir”
Projenin yüzde 100’ünün tamamlanma maliyetinin toplam 150 milyon Euro olduğunu aktaran Saka, “Başından beri bunu söylüyorum. Dünya globalinde artan fiyatlar var. Onları hesaplamadık. Bu tesisimizde kumaş ihracatı yapıyoruz. Şuanda ciddi ihracat yapıyoruz. 5 ülkede kendi şirketlerimizin dağıtım kanallarıyla toplam ulaştığımız ülke sayısı 50’inin üzerindedir. Giyim sanayi olarak da ciddi ihracatlar başlayacağız. Bir buçuk aya kadar konfeksiyon entegremiz devreye giriyor. Bin kişi daha işe alım yapacağız. Toplamada 3 bin 500 çalışanımızla hem ekonomimizi hem istihdamımıza hem de yatırımımıza katma değeri ve desteği sunuyoruz. Burada tesisin entegrasyonu, iplik, örgü, boya, baskı, konfeksiyon diye adlandırdığımız entegrasyonda tarladan pamuğu topluyorsun elbise olarak dünyaya ihraç ediyorsun. Arada lojistikleri kaldırıyorsunuz. Entegrasyonu sağlıyorsunuz. Kaliteli bir şekilde maliyetleri düşürerek dünyayla rekabet etme fırsatı yaratıyorsunuz. Bu tesise pamuk giriyor elbise çıkıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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