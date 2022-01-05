Eğitim gönüllüsü başkandan Adaklı ve Kiğı ilçelerine destek

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesi ile Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği organizasyonu ile başlatılan kitap kampanyası devam ediyor.

Yazıkonak Belde Belediyesi tarafından toplanan yardımcı ders kitapları, Bingöl’ün Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki öğrencilere ulaştırıldı. Kitaplar Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi. Başkan Çadırcı, "Kiğı Belediye Başkanımız Hikmet Özüağ’ın talebi ve desteği ile bugün Kiğı ilçemizdeki öğrenciler için kaynak kitap getirdik. İlk emri ‘Oku’ olan bir inancın mensubu olarak bizler çocuklarımızı okumaya teşvik etmeliyiz, okuyan çocuk memleketine, milletine faydalı olan çocuktur. Bu kapsamda çocuklarımızın eğitimle barışık olmaları ve okul derslerine yardımcı olması amacıyla böyle bir kampanya düzenledik. Bundan sonraki süreç içerisinde de sık sık öğrencilerimizi kitap ile buluşturma noktasında elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Şimdi okuma kitabı konusunda da bir kampanya başlattık. Umarım bu kampanya sonucunda da ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerimizin kütüphanelerine faydalanabileceği ciddi manada bir kitap desteğimiz olur. Bu konuda hem belediye olarak bizler hem de bağışçılarımıza çağrımız var, çocuk ile kitabı buluşturma noktasında hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Kitapları alan yetkililer Başkan Çadırcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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