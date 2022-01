Elazığ’a 9 yılda 730 milyon lira yatırım kazandırıldı

2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 adet projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, “Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira ilimize yatırım kazandırmış olduk” dedi.

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü tarafından 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sivrice ilçesindeki bir tesiste düzenlenen toplantıya, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım katıldı.

Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını aktaran TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, “Kurumumuz bu pandemi döneminde üretici ve çiftçilerimizi yalnız bırakmamak adına tüm imkanlarıyla seferber oldu. 2021 yılını bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Son 2 yıldan beri bize gelen projelerde yaklaşık yüzde 19’lara varan hem yapım işlerinde bir iyileştirme, hem de makine ekipman alımlarında iyileştirmelerde bulunduk. Bu döneme mahsus olmak üzere hibe oranlarında yüzde 510 arasında direkt katkı sağladık. Pandemi dönemiyle birlikte özellikle avans sistemin faaliyete geçirerek faydalanıcılarımızın bizden alacak oldukları paranın yüzde 50’sini avans olarak onlara verdik. Bu şekilde 2021 yılını tamamladık. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 108 milyon lira olan 75 adet proje tamamlandı. Buna 34 milyon lira hibe olarak ödemesini gerçekleştirdik. 75 adet projenin 8 tanesi süt üreten tarımsal işletmeler, 10 tanesi besi işletmesi, 26 adet tavuk çiftliği, 5 adet et ve süt işleme tesisi, 2 adet bitkisel üretim projesi, 1 adet yöresel ürün tesis, 3 adet kırsal turizm tesisi, 4 adet alabalık yetiştiriciliği ve 16 adet yenilebilir enerjidir” dedi.



“İlimize 730 milyon lira yatırım kazandırmış olduk”

Ayrıca 49 adet projenin 2022 yılında tamamlanacağını aktaran Yılmaz, “Bunlara da yaklaşık 28.4 milyon lira avans ödemesi yaptık. Kısaca, 2021 yılında toplam 62. 4 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirerek 2013 yılından bu güne kadar en fazla hibe ödemesi gerçekleştirdiğimiz yıl olmuş oldu. 2021 yılı bereketli geçti. 2013 yılından bu zamana kadar toplam 462 adet projeye yaklaşık 337 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bunun karşılığında yaklaşık 730 milyon lira ilimize yatırım kazandırmış olduk. Bunlardan 69 tanesi süt üretim tesisi, 59 tanesi besi çiftliği, 178 tanesi kanatlı et üretim çiftliği, 9 tanesi süt işleme tesisi, 11 tane kırmızı et işleme tesisi diye gidiyor. Ocak ayı içerisinde de ön çağrı ilanına çıkarak IPARD 2 11. çağrı dönemi duyurusunu yapmış olduk. Şubat ayının ilk haftasında çağrı çıkıp proje teslimine başlayacağız. Mart ayının sonuna kadar projelerin teslimini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 11. çağrı ilanında 7 tane alt sektöre destek vereceğiz. Yatırım yapmayı düşünen çiftçilerimize ve faydalanıcılarımıza bu çağrı dönemini bir fırsat olarak görüp, biran evvel proje hazırlığında olmalarını tavsiye ediyorum. Bizler de zaten ilçe ilçe, köy köy gezip dilimiz döndüğünce bu yatırımları anlatacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.