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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

İHA

Elazığ Kapalı Çarşı'da bayram yoğunluğu

Elazığ’da Ramazan Bayramı öncesi tarihi Kapalı Çarşı'da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı'na hazırlanan vatandaşlar, bayram şekeri, orcik, pestil, baharat, yöresel ve kahvaltılık ürünler almak için 94 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'ya akın etti. Yaşanan yoğunluk ise çarşı esnafını mutlu etti. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşının daha da canlandığını belirten Kapalı Çarşı esnaflarından Çetin Ay, “Vatandaş ilgi gösteriyor. Bayram şekerleri geçen yıla oranla muhakkak ki arttı. Biz elimizden geldiğince kendi karımızdan kısıp vatandaşımız mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayı çok şükür iyiydi. Ramazan ayı bereket ayıdır. Gerçekten de öyle oldu. Satışlarımız gayet iyi, vatandaşlarımız Kapalı Çarşı'ya ilgi gösteriyor. Zaten tüm Elazığ halkı Kapalı Çarşı'nın fiyatlarının makul olduğunu biliyor. Bizde vatandaşlarımıza layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
Ramazan ayındaki alışveriş yoğunluğunun diğer yıllarla aynı olduğunu ifade eden esnaf Levent Sevinç, “Ramazan’da alışveriş nasıl geçti, diyebilirim ki her yıl ile hemen hemen aynı. Fiyatlar biraz yükseldi ama öyle yangın yeri değil. Fiyatlarda biraz yükselme vardı ama işlerde hemen hemen aynı diyebiliriz. Çarşıyı görüyorsunuz gayet iyi, güzel. Güzel bir bayram geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
Her bayram alışverişinde Kapalı Çarşı'yı tercih ettiğini söyleyen bir vatandaş, “Bayramda Elazığ Kapalı Çarşı'dayız. Her bayram alışverişimizin yoğun olarak geçtiği bir mekan. Burada bayram şekerimizi, peynirimizi, baharatımızı, kahvemizi, şekerlememizi, bayram ihtiyaçlarımızı temin ediyoruz. Tüm bayramlarda uğradığımız mekanımız Kapalı Çarşı bizim vazgeçilmezimiz. Alıverişlere baktığımızda da alışverişte de bir yoğunluk var. İnsanlar alışverişlerini yapabiliyor. Çarşıda son zamanlarda, son bayramlarda görmediğimiz kadar canlılık var" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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