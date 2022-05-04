Elazığ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle arazi çalışması yapıldı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi nedeniyle Elazığ’da arazi çalışması yapıldı. Elazığ’ın doğa güzellikleri gözler önüne serilirken, yeni bitki türleriyle birlikte var olan bitki türleri incelendi.

Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan çalışmalar neticesinde doğa harikaları incelenirken, bölgede biyolojik çeşitliliği artırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.