Elazığ’da sağlık personeline yenidoğan tarama eğitimi verildi

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personeline yönelik yenidoğan tarama eğitimi verildi.

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konferans salonunda kent genelinde özel, üniversite ve kamu hastanelerinin yenidoğan, çocuk, kadın doğum ve çocuk acil servislerinde çalışan personeline yenidoğan tarama programı gerçekleştirildi. Düzenlenen programda toplantıya katılan 50 sağlık çalışanına yeni doğan bebeklerin fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, SMA taraması ve benzeri rahatsızlıkları önlemesini anlatılırken, topuk kanı alma aşamaları ve dikkat edilecek hususlar, kurutma, paketlenme ve gönderim süreci, doğru numune alımının sağlanması ve eksik bilgi girişinin önlenmesine yönelik çeşitli bilgiler de verildi.

Düzenlenen toplantıya, Dr. Abdulkadir Kantarcı, İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS birim sorumlusu uzman hekimi, birim çalışanları ile il genelindeki özel, üniversite ve kamu hastanelerinin yenidoğan, çocuk, kadın doğum ve çocuk acil servislerinde görevli sağlık personelleri katıldı.

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