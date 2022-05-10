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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalmış Beauty, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

İHA

Dalmış Beauty, dudak dolgusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, yüz güzelliğinin ortaya çıkmasında dudakların büyük rol oynadığını belirterek dudak dolgusu hakkında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dolgun dudakların yüzün güzelliğinin ortaya çıkmasında büyük rol oynadığını söyledi. Yüzlerinin daha güzel görünmesini isteyen hanımların dudak dolgusu yaptırdığını vurgulayan Dalmış, “Dudaklar hyalüronik asit bazlı dolgular kullanılarak hacim kazandırılır. Kullanılan dolgular aynı zamanda dudağa nem kazandırır. Kazanılan nem sayesinde ince kırışıklıklar yok edildiğinden daha genç bir görüntü elde edilir. Püf noktalar dikkate alınarak uygulanan dudak dolgusu muhteşem neticeler doğurur. İnsan yüzü uyumlu olarak oluşturulmuştur. Zamanla kaybolan uyum, dudak dolgusu gibi küçük dokunuşlarla yeniden kazandırılır. Dolgu yapılan dudaklar çok fazla hacim kazanırsa yüzün doğal dengesi bozulur. Dengeyi bozmadan estetik kazandırmak için yüz ve dudak dolgusunun uyumlu olması şarttır. Alt ve üst dudaklardaki uyumsuzluk da yüzde dengesiz bir görüntü oluşturacaktır. Dolgu kanülle veya iğnelerle dudağa enjekte edilir. Dudak kalbi denilen bölgeye yapılan enjekte dudaklara hacim kazandırarak sınırlarını belirginleştirir. Dudak kalbi, üst dudağın ortasıyla alt dudakta ona karşılık gelen alanın toplamıdır. İnsanlar yaş aldıkça yerçekiminin de etkisiyle dudaktaki kalp görüntüsü bozulmaya başlar. Dudaklarda düzleşme ve uzamalar meydana gelir. Kolajen kaybının artması ve beraberinde azalan hiyalüronik asit nedeniyle dudaklar yön değiştirir ve ince çizgiler oluşur. Dudak dolgusu yapıldığında etkisi anında görülür. Yapılan işlem hastaların yüzde 99’unda istenilen başarıyı yakalar. Elde edilen güzel görünüm ömür boyu sürmez. Bu tür işlemler sadece yetkili doktor tarafından yapılmaktadır. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Etkinlik süresi dolgu maddesinin kalitesi, özelliği ve uygulama miktarı, dudağın yapısı, dudaktaki elastikiyet, kişinin yaşına bağlı olarak değişir. Dudak dolgusunun etki süresi 6 ila 12 ay arasında değişmektedir. Etkisi geçtikten sonra dolgunun tekrarlanması güzelliğin devamı adına önemlidir” dedi.

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