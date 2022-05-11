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Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri: "Türkiye ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız"

İHA

Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri: "Türkiye ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız"

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkleri, Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirildi. Kimsenin kendilerine böyle bir iyilik yapmayacağını dile getiren Ahıska Türkleri, bayrak ve Türkiye için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Ukrayna’da devam eden savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi devam ediyor. Bu çerçevede 180 Ahıska Türkü, dün saat 20.10’da Elazığ’a getirildi. İl protokolü tarafından karşılanan Ahıska Türkleri, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Burada tüm ihtiyaçları karşılanan Ahıska Türkleri, Türkiye ve bayrak için canlarını vermeye hazır olduklarını belirterek, kimsenin böyle bir iyilik yapmayacağını vurguladı.

"Türkiye ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız"
Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını aktaran Mustafa Ahmetoğlu, "Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Biz birlik olalım, güçlü olalım. Herkes yardım etti geldik. Çok ağır şeyler gördük. O kadar yerlerde o kadar zarar gördük ki. Türk devletine, Erdoğan’a minnettarım. Buraya geldim, ilk günü bir rahatlama geldi. Ezan sesi ile uyandım, gururlandım ve ağladım. Bu kadar güzel devletimiz varken, bizim orada burada gezmemiz akıl işi değil. Türkiye ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız. Birlik olalım. Bu bayrak bizim namusumuz. Her bir karış toprak için canımızı vermeye hazırız" dedi.

"Bu bayrağı seven insanlarla birlikte biz canımızı da veririz"
Çok mutlu olduklarını ifade eden Bahtiyar Tayıruf, "Türkiye milletinden Allah razı olsun. Dün akşam çok duygulandım. Uçaktan indik ve öyle bir karşılama beklemiyorduk ama mutlu olduk. Bu bayrağın altında yaşayan insanlar bizim kardeşlerimiz. Bu bayrağı seven insanlarla birlikte biz canımızı da veririz. Bu devlet ve millet için hazırız. Hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

"Çocuklarımız Türk vatanına canını bile verir"
Ukrayna’da 32 sene yaşadıklarını anlatan Fatime Mıhraliva, "İyisiyle kötüsüyle yaşadık. Orada 4 çocuğumu evlendirdim, 8 torunum var. Ama Türkiye’ye geldik. Ben böyle bir şey görmemiştim. Sanki havada uçtum. Ana baba yerimiz. Çocuklarımız Türk vatanına canını bile verir. Oğlanlarımız askere gidecekse canını bile verir. Vatan sağ olsun, Türkiye’miz sağ olsun, Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Allah binlerce kez razı olsun” şeklinde konuştu.

"Kimse kimseye böyle bir iyilik yapmaz"
Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Gülseyar Abuzer, "Babam, ‘Vatanına git de taşında yat, kuru ekmeğini ye suyunu iç ama toprağın ve vatanın olsun’ diyordu. Allah razı olsun bizleri buraya getirdiniz. Uçaklarla parasız pulsuz geldik. Bize bu iyiliği kim eder ki. Kaçanlar kaçtı. Çoğu para döktü, yollara döküldü. Bizi getirdiler vatanımıza ve toprağımıza kavuşturdular. Sıcak yemeği, yatakları verdiler. Her tarafı temiz. Böyle iyilik dünyada kimde olur. Kimse kimseye böyle bir iyilik yapmaz. Ana baba böyle iyilik yapmaz, bunlar bize böyle bir iyilik yaptı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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