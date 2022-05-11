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Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu

DHA

Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)UKRAYNA'dan tahliye edilen ve Elazığ'a getirilen 180 Ahıska Türkü, Geçici Konaklama Merkezi'nde ağırlanıyor. Ahıska Türkü Fatime Mikreliva Türkiye'nin arkalarında durduğunu ifade ederek, "Akşam kendimi tutamadım çok sevindim, çok güzel karşıladılar. Ömrümde böyle bir şey görmemiştim. Bütün herkesten, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türkleri'nin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 180 Ahıska Türkü, dün akşam saatlerinde uçakla Elazığ Havalimanı´na getirildi. Vali Ömer Toraman ve protokol üyelerinin karşıladığı Ahıska Türkleri, daha sonra 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurulan Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi´ne götürüldü. 55 konteynere yerleştirilen 180 kişi için sıcak yemek ikramı, sağlık ocağı, kafeterya, intenet erişimi, cami, anasınıfı, oyun parkı, mobil market, çamaşırhane ve psikososyal merkez ile birçok imkan sağlanıyor. 
'TÜRKİYE ARKAMIZDA DURDU'
Fatime Mikreliva, Türkiye'nin arkalarından durduğunu belirterek, "Bizleri buraya bir kuruş ödemeden sağ salim getirdiler. Akşam kendimi tutamadım çok haz ettim, çok sevindim, çok güzel karşıladılar. Ömrümde böyle bir şey görmemiştim. Bütün herkesten, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Türk toprağına ayak bastım. Kendimi sanki havada hissettim, yüreğim hopladı, inanamadım ki. Ben Türk toprağıma düştüm, vatanıma, toprağıma, nine dedelerimizin yerine kavuştum. Bizler böyle şeyler gördük, geride çocuklarımız böyle sıkıntı çekmesinler, daha sürgün görmesinler. Ukrayna halkı da sağ olsunlar. Bize bir kez siz gelip öyle böyle ettiniz dememişler. Gelirken bizi yollamaya çıktılar, sarılıp ağladılar. Gitmeyin durun, her şey iyi olacak dediler. Onlara dedim ki vatan var vatan. Sen vatanında bomba düşse de bir yere gitmeyeceksin, çünkü ölsen de vatan için öleceksin. Biz de öyle" diye konuştu.
Ahıska Türklerinden Gülseher Abuzarva, torununun da yarın getirileceğinin haberi aldığını belirterek, şunları söyledi:
"Allah hepsinden razı olsun. 180 kişiyi bir uçağa bindirip getirdiler. Bu sürgünler hala devam ediyor, 2 kez kalktık, bu üçüncü kalkmamız. İnşallah bu son olsun, daha da bir yere kalkmayalım. Böyle iyiliği dünyada kim yapabilir ki. Anne, baba böyle iyilik edemiyor ki 5 bin insanı ücretsiz getirip buralara getirmek herkesin karı değil. Kim emek edip bizi buraya getirmişse binlerce kez razı olsun. Sıcak yemeği, evleri, yatağı, yastığı her şeyi temiz, pak. Öylesi var ki mesela hiç orada görmemiş." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2022-05-11 17:56:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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