'Fırat Yazılım ve Teknoloji Proje Pazarı' etkinliği yoğun ilgi gördü

Fırat Üniversitesinde düzenlenen ‘6. Fırat Yazılım Teknoloji Proje Pazarı Ödüllü Yarışma’ etkinliği yoğun ilgi gördü.

Fırat Üniversitesi TEKNOKENT, Fırat Teknoloji Transfer Ofisi, MÜSİAD, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB işbirliğinde ‘6. Fırat Yazılım Teknoloji Proje Pazarı Ödüllü Yarışma’ etkinliği düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun ilginin olduğu etkinliğe, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, TEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, KOSGEB Müdürü Şaban Yaşa, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karakaya, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

20 projenin sergilendiği etkinlikte Rektör Göktaş ve davetliler stantları tek tek gezerek yapılan çalışmalarla ilgili öğrenci ve akademisyenlerden bilgi aldı. Üniversite genelinde öğretim elemanlarının danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanan teknoloji ve yazılım ağırlıklı birçok projenin sergilendiği bir etkinlik düzenlendiğini belirten Rektör Göktaş, “Bu tür projeler ilerde gençliğin teknolojiye yatkınlığını artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Üniversite olarak öğrencilerimizin projeler konusunda teşvik ediyoruz, destekliyoruz. İleriki süreçte BAP üzerinden de biz öğrencilerimizin projelerini desteklemiş olacağız. Bugün dereceye giren projeleri de ayrıca ödüllendireceğiz” dedi.

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