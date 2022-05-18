U12 Ligi’nde fikstür çekildi

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Elazığ Amatör Küme U12 Futbol Ligi’nde fikstür çekildi.

Elazığ'da 3 takımın katılacağı Amatör Küme U12 Futbol Ligi’nde fikstür çekimi gerçekleştirildi. 201020112012 doğumlu futbolcuların oynayabileceği ligin ilk karşılaşması EBUAŞ Elazığ Yolspor arasında olacak. Doğukent Gençlikspor ise bay geçecek.

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