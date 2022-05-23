Psikososyal ekibi, savaştan tahliye edilen Ahıska Türklerini biran olsun yalnız bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikososyal ekibi, savaştan tahliye edilen Ahıska Türklerini biran olsun yalnız bırakmıyor

İHA

Psikososyal ekibi, savaştan tahliye edilen Ahıska Türklerini biran olsun yalnız bırakmıyor

Ukrayna’dan tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türklerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Psikososyal Destek ekibi biran olsun yalnız bırakmıyor. Her bireyle tek tek görüşen ekipler, çocuklarla da yakından ilgileniyor.
Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede toplamda 8 kafile halinde bin 161 Ahıska Türkü kente gelerek, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi. Savaşın ortasından kalarak psikolojik yaralar alan Ahıska Türkleri için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Daha önce Elazığ ve İzmir depremi ile Kastamonu’daki sel felaketi olmak üzere birçok olayda görev almış tecrübeli Psikososyal Destek Ekibi görevlendirildi. Mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan ekip, konaklama merkezine yerleştirilen tüm bireyler ile tek tek ilgileniyor. Akşamları hane ziyaretleri yaparak Ahıska Türklerine yalnız olmadıklarını hissettiren ekip, devletin sıcak yüzü gösteriyor. Yaşlı ve çocuklarla daha yakından ilgilenen psikososyal ekip, bir yandan da gerekli taramaları gerçekleştiriyor. Neredeyse her gün çocuklarla oyunlar oynayan ekip, Ahıska Türklerinin gönlüne taht kuruyor.

“Ne mutlu ki Türk’üz”
Kendilerine yardım eden ekiplere minnettar olduğunu dile getiren Mevlüde Mustafayeva, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan Allah razı olsun. Burada ki ekiplere ve bize yardım eden herkese minnettarız. Herkes bize bakıyor bizimle ilgileniyor. Bugün annemi sağlık ocağına götürdük. Orada da baktılar ilaç falan verdiler. Daha sonrada hastaneye sevk edip daha detaylı ilgileneceklerini söylediler. Allah Türk halkından ve hepinizden razı olsun. Ne mutlu ki Türk’üz. 40 senedir Rusya ve Ukrayna arasında yaşadık. Ukrayna’da da çok iyi insanlar vardı komşularımız çok iyilerdi. Ama Türk Başka” dedi.
Buradaki ablalarla eğlendiklerini ifade eden Hamza Mihraliyev, “Biz şuada burada oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz. Burası çok güzel. Bizi buraya getirdiler. Ablalarla eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi buraya getirdiler” şeklinde konuştu.

“Sağ olsun Türkiye’miz bize sahip çıktı”
Savaş başladıktan sonra çok zor günler geçirdiğini belirten Dilfuza Mirzayeva, ”Çok mutluyuz Allah razı olsun hepinizden. Bizi kurtardınız oralardan. Çok zor günler gördük. Savaş saat 4’ de başladı ve o iki ay kabus içerisindeydik. Sağ olsun Türkiye’miz bize sahip çıktı. Çok mutluyuz, Allah hepinizden razı olsun. Sevgi ablamız var çocukları onu çok seviyor. Bugün ona hediyeler yaptılar, her gün onu bekliyorlar. Dişim ağrıyordu ilaç getirdiler yarın hastaneye götürecekler. Çok sağ olsunlar” diye konuştu.

İlk aşamada Ahıska Türkleri ile güven bağı oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Psikososyal Destek Birimi Saha Sorumlusu ve Koordinatörü Rüveyda Taşkaya, “Aziz soydaşlarımız bir süredir gelmekteler. Bizler AFAD gibi diğer çözüm ortaklarımız ile birlikte onları yerleştirmeye çalışıyoruz. Akşamları geliyorlar. Hepsini itinayla konteynerlerine yerleştirip temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bir süredir birlikteyiz, bize ve sosyal ortama uyum aşamasında irtibat halindeyiz. Zaman zaman hane ziyaretlerimizi yapıyoruz. Gelen ailelerimiz içerisinde engelli ve yaşlı bireylerimiz var, çoğunluğu da kadın ve çocuk. Özellikle onları yalnız bırakamamaya çalışıyoruz, çünkü yaşlı bireylerimiz bayağı üzüntülü durumdalar. Orada bıraktıkları çocukları, evleri, eşyaları ve hayvanları olduğunu söyleyenler oldu. Onlar için üzüntü içinde olan yaşlılarımız var. Özellikle onlara moral verme amaçlı günlük olarak ziyaretlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Engelli bireylerimiz var onların hayatlarını biraz daha kolaylaştırabilmek için içinde bulundukları psikolojik durumu rahatlatabilmek için onların sohbet amaçlı yanlarına gidiyoruz. Akşamları ve gündüzleri ziyaret edebiliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Gün içinde çocuklarımız zaten bu alanı aktif bir şekilde kullanıyorlar aynı zamanda sokak aralarında da kendi müzikleri eşliğinde oyunlar oynayabiliyorlar. Biz onlara dahil oluyoruz. Şuada birbirimize karşı bir güven bağı oluşturmaya çalışıyoruz. Sonrasın da psikososyal destek çerçevesinde kendilerine birey birey ve hane hane kendilerine gereken desteği sağlayacağız. Biz bu süreçte bütün soydaşlarımız geldiğinde ve hepsini yerleştirdikten sonra taramalarımız yapacağız. Kendi hane ve aile ziyaretlerimizi yapacağız. Burada belirli tespitlerde bulunacağız, eksiklikleri varsa onları düzeltmeye çalışacağız. Psikolojik, psikiyatrik ya da sosyal desteğe ihtiyacı olan bireylere de kendi görevimiz dahilinde hizmet sunmaya çalışacağız sonrasında da bizim normal bireysel görüşmelerimiz ve grup çalışmalarımız olacak. Sosyal uyum aşamasında onlara gereken desteği sağlamaya çalışacağız. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Elazığ’da bisikletlinin tehlikeli yolcuğu kameralara ...
Elazığ’da silahla yaralama
YEREL HABERLER Elazığ’da silahla yaralama
Elazığ’da ayılar arı kovanlarını parçaladı
YEREL HABERLER Elazığ’da ayılar arı kovanlarını parçaladı
Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da sebze yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı
Soğuk üflemeli epilasyon uygulamasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Soğuk üflemeli epilasyon uygulamasına yoğun ilgi
Filenin Efeleri, Slovakya maçına Elazığ’da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Filenin Efeleri, Slovakya maçına Elazığ’da ...
Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş bekleniyor Elazığ’da hava şartlarının normale dönmesinin ardından arı yetiştiricileri umutlandı
YEREL HABERLER Yağışlar arıcıları da sevindirdi, rekoltede yükseliş ...
Elazığ’da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Elazığ’da çatı yangını korkuttu
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı Alkollü kaza yaptı, yaralı haldeki arkadaşını da alarak kaçtı Olay yerinden kaçan alkollü sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 ...
Polis kapıdan, itfaiye ekipleri pencereden girerek kurtardı Elazığ’da ‘İntihar edeceğim’ mesajı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Polis kapıdan, itfaiye ekipleri pencereden girerek ...
CHP'li Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız
YEREL HABERLER CHP'li Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ...
Elazığ’da iki kafadar kafe açıp enflasyona inat fiyatları yarı yarıya indirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da iki kafadar kafe açıp enflasyona inat ...
Elazığ’da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da asayiş uygulamasında aranan 1 şahıs ...
Elazığ’da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da definecilerin kazdığı kuyuya düşen keçi ...
Farkındalık için yağmur altında zorlu köy yollarında 50 kilometre pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Farkındalık için yağmur altında zorlu köy yollarında ...
İlk defa gerçekleşen açık hava sinemasına öğrenciler akın etti
YEREL HABERLER İlk defa gerçekleşen açık hava sinemasına öğrenciler ...
Eski basketbol antrenörü, kendi tasarladığı oyunun patentini aldı
YEREL HABERLER Eski basketbol antrenörü, kendi tasarladığı oyunun ...
Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor Elazığ’da genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor Elazığ’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.