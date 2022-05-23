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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da Fırat Fest tüm hızıyla sürüyor

İHA

Elazığ’da Fırat Fest tüm hızıyla sürüyor

Elazığ’da devam eden Fırat Fest çerçevesinde öğrenciler Baskil ilçesi ve kanyonları gezdi.
Fırat Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Fırat Fest’ etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Etkinlikler çerçevesinde Baskil ve Saklıkapı Kanyonu gezisi düzenlendi. Fırat Üniversitesi Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen ve Elazığ Valiliği ve Baskil Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen gezi programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taner Şengül ile 200’e yakın öğrenci katıldı.
Gerçekleştirilen gezi Elazığ’da kanyonlara bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı gezi oldu. Geziye katılan öğrenciler, Baskil de bulunan Şehit Polis Fethi Sekin Külliyesi, Baskil ilçe merkezi ile Saklıkapı Kanyonlarını gezdi.

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