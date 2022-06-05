Elazığ’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Elazığ’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.



Olay, ElazığDiyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 23 HS 303 plakalı otomobil önce elinde çilek kasası ile yolun karşısına geçmeye çalışan R.Ö.’ye ardından park halindeki 23 AAK 400 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaya R.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

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