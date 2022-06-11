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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ’da 65 öğrenci kapasiteli Kur'an kursunun açılışına katıldı

İHA

Elazığ'da Miraç Eğitim Derneği tarafından yaptırılan 65 öğrenci kapasiteli Baskil Yatılı Erkek Kur'an Kursunun açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve beraberindekilerle birlikte gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ’da 65 öğrenci kapasiteli Kur'an kursunun açılışına katıldı

Elazığ’da Miraç Eğitim Derneği tarafından yaptırılan 65 öğrenci kapasiteli Baskil Yatılı Erkek Kur’an Kursunun açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve beraberindekilerle birlikte gerçekleştirildi.
Elazığ’ın Baskil ilçesinde 2019 yılında Miraç Eğitim Derneği tarafından yapımına başlanan 65 öğrenci kapasiteli Baskil Yatılı Erkek Kur’an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yılıdız, Emniyet Müdürü Celal Sel, Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş, İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı Av. İhsan Akmurat, Müftü Selami Aydın, kurum müdürleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. Modern ve eğitim için gerekli teknolojik gereksinimleri karşılayan 5 katlı kurs binasında, ayrıca 65 kişilik yemekhane, 18 oda, 9 sınıf, mescit, bilgisayar laboratuvarı ve çok amaçlı kapalı halı saha bulunuyor. Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan kurs binasının 15 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiği kaydedildi.

''En hayırlı açılışlardan birini yaptık''
En hayırlı açılışlardan birini yaptıklarını aktaran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Bugün en hayırlı açılışlardan birisini yapıyoruz. Hemen baktığınız zaman açılışını yaptığımız binanın üzerinde sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir hadisi şerifi yazıyor. Böyle bir faaliyetin içinde yapılacak yerin açılışını yapmak da en hayırlı açılışlardan birisi sayılır. Ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere ki bu açılışta beraberiz, birlikteyiz. Değerli kardeşlerim Kur’anı Kerim bizim hayat kitabımız, hayat rehberimiz. Kur'an’sız bir hayat Akif’in ifadesi ile beşerin derdine dermandır ancak Kur’an, Kur'an’sız canavardan da beterdir insan diyor. Kur’anı Kerim bizim hayat kitabımız, hayat rehberimiz. Ona ne kadar çok sarılırsak, Kur’anı Kerim’in ilkelerine göre hayatımızı ne kadar iyi tanzim edersek o kadar huzurlu oluruz, o kadar Cenabı Hakkın rızasına uygun yaşarız. Sadece hafızlık icazetnamesini eline alanların sayısı 200 bine yaklaştı. Bunlardan birincisi Allah’ın kitabı Kur’anı Kerim diğeri de Resulünün sünnetidir buyuruyor. Kur’an ve sünnete uymamızı efendimiz bize tavsiye ediyor. Hak batıl mücadelesi hep bugüne kadar devam etti bundan sonra da devam edecektir. Önemli olan nerede yer aldığımızdır. Hakkın yanında yer almak ve o yolda çalışmak bizim için kafidir. İnşallah kıyamete kadar hak batıla hep galebe çalacaktır. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Kur’an kurslarımız da, camilerimizle, mihraplarımızdan minberlerimize, kürsülerimizden hakkı, adaleti, haksızlıktan, kötülüklerden uzak durmayı, iyilikleri yaygınlaştırmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve sabrı anlatıyoruz” dedi.
Kur'an kurslarına olan teveccüh yurt genelinde çok yüksek olduğunu ifade eden Vali Toraman, ''Diyanet İşleri Başkanlığı hayatımızın her alanında çok önemli hizmetler ifa ediyor ama özellikle eğitim alanındaki hizmetleri hakikaten son dönemlerde geleceğimize ümitle bakmamıza vesile oluyor. Bugün Tunceli’de Munzur Üniversitesinde üniversite camisinin açılışı buna örnek. Kıymetli müftü hocam ifade etti 46 yaş Kur’an kurslarına olan teveccüh yurt sathında çok yüksek. Elhamdülillah burada da oldukça rağbet görüyor. Nitekim şimdi önünde durduğumuz eser gibi hafız yetiştiren yatılı Kur’an kurslarımız Milli Eğitim ile beraber hafızlık proje okullarımız hakikaten bizlerin göğsünü kabartıyor. Geleceğe ümitle bakmamıza vesile oluyor. Türk milleti dinine diyanetine bağlı Kur’anı Kerim’i en iyi şekilde yazmaya çalışmış, okumaya çalışmış ve hıfz etmiş necip bir millet onun için bunun devamını sağlayacak müesseseler bunlar. Hayırseverimiz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah buradan yetişecek, eğitim alacak olan yavrularımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrar teşriflerinden dolayı çok kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum'' diye konuştu.
Kur'anı Kerim tilaveti ve konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve beraberindekiler binayı inceledikten sonra Şehit Polis Fethi Sekin’in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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