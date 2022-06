Elazığ'da koyun kırkma mesaisi başladı Eskiden servet değerinde olan yünler, şimdilerde yakılıyor

Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı Elazığ’da, sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı. Önceden toplanıp satılan yünler, son dönemlerde yeterince ilgi görmediği için yakılmaya başlandı.

Her yılın mayıs ile haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Bu çerçevede Elazığ'da merkeze bağlı Alpagut köyünde besicilik yapan Nihat Şimşek, yaz mevsiminin kendini hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemine başladı. 150'den fazla küçükbaş hayvana sahip olan Şimşek, köydeki arkadaşlarının da desteğiyle, eski yöntem olan ve ‘kırklık' adı verilen makasla koyun kırkma işlemlerini yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte bu işlemi gerçekleştiren ve günde ortalama 40 koyun kırktıklarını belirten Şimşek, önceden koyun yününün kendileri için servet olduğunu, fakat şimdilerde para etmediğini hatta çoğu zaman yaktıklarını belirtti.



"Yünü aldığımız zaman koyun rahatlıyor"

Koyun kırkma zamanının geldiğini belirten besici Nihat Şimşek, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar da ısındı. Koyunlarının yününü kırkıyoruz. Bir yıl boyunca koyunlar yünde kaldı. Onların üzerindeki ağırlığı almak durumundayız. Koyunlar kırkılınca temizlendi. Onlar da rahat ediyor. Etlensinler diye yünü üzerlerinden alıyoruz. Önceden koyun yünü bizim için bir servet gibiydi. O yünü eskiden kullanıp satışını yapardık ama şu an para etmiyor. Kilosuna 70 kuruş diyorlar. Biz çoğu zaman hayrına veriyoruz. Satılmayınca yaktığımız zamanlar da oluyor. Onu yakarak ondan kurtuluyoruz. Bu dönemde parasal anlamda bir değeri kalmadı. Makineyle daha çok besi hayvanlarını kırkıyoruz. Koyun sürekli güneşte kaldığı için yününün biraz yüksek kalması lazım. Makası o yüzden kullanıyoruz. Kırkma yapılmazsa kilo alabilecek koyun sıcaklığın etkisiyle kilo almıyor. Hayvan için de zarar bizim için de zarardır. Yünü aldığımız zaman koyun rahatlıyor, hem sütünü veriyor hem de etleniyor. Zaten yılda bir defa alıyoruz da sıcakların başlamasına yakın oluyor" dedi.



"Hayvanlar serinlesin diye kırkıyoruz"

Hayvancılıkla uğraştığını aktaran çiftçi Necati Özdeş, “Kendi koyunlarımın kırkma işlemi bitti, şimdi arkadaşınkiler de bitmek üzere. Sürekli bu işle uğraşıyoruz. Normalde makasla günde 78 saat kırkarsak 5060 tane kırkabiliriz. Hayvanlar zaten yılda bir sefer kırkılıyor. Genelde mayıs ayının 15’inde daha doğrusu havaların ısınmasına yakın başlıyoruz Haziran ayında da bitirmiş oluyoruz. Koyunların temizlenmesi için kırkıyoruz. Yazın burada sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükseliyor biz de hayvanlar serinlesin diye kırkıyoruz. Kırkma işleminin önemi aslında verimin ve hayvan sağlığının iyi olması içindir. Güneydoğu Anadolu’nun sıcak yerlerinde ise bu işlem senede 2 defa yapılıyor. Bizim buralar oraya göre serin olduğu için biz bir defa yapıyoruz" diye konuştu.

