AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Elazığ'da temaslarda bulundu

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Elazığ’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’yla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a geldi. İlk olarak AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısına katılan Özhaseki burada belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Ardından Elazığ Valiliği ve belediyesini ziyaret eden Özhaseki, Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’yla bir araya geldi.

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