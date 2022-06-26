Elazığ’da dere taştı, köy yolu çöktü

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı, çöken köy yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.



Olay, Baskil ilçesi Karagedik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece etkili olan sağanak yağış sonrasında köy yolu, derelerin taşması nedeniyle çöktü. Yaklaşık 3 metre derinliğinde çöken yol, jandarma ekiplerince geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerince köy yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.