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Çılgın davulcu yine kendinden geçti

İHA

Çılgın davulcu yine kendinden geçti

Tunceli'de ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen 'Çılgın davulcu' lakaplı davulcu Muharrem Yılmaz, şovlarıyla da bu kez Elazığ’da kendine herkesi hayran bıraktı.
Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi. Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken 'Çılgın davulcu' lakaplı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor. Çevre illerden de büyük ilgi gören çılgın davulcu Elazığ’da dünyaevine giren Bera Nur Çam ve Muhammed Sadullah Baygeldi çiftinin düğününde sahne aldı. Yılmaz, gelin damadın düğün salonlarına gelişi ve düğün salonlarında halay çekilmesi sırasında, kendine has şovlarla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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