Elazığ’da inşattan düşen işçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Elazığ’da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybederken olay yerine gelen sağlık ekipleri çalışanlar tarafından saldırıya uğradı.



Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçi Naim Demir, dengesini kaybetmesi sonucu çalıştığı yerden aşağı düştü. Düşen işçiyi gören arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İnşaat işçileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerine geç geldiklerini söyleyerek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu ortalık yatışırken sağlık çalışanları, yerde yatan Demir'e müdahale etmeye başladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızlıca ambulansla alınan yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı Naim Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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