Meşhur Keban biberinde hasat başladı Keban biberinde verim bu yıl yüzleri güldürecek

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bugünlerde çiftçiler meşhur Keban biberinin hasadına başladı. Geçen sene 300 ton olan rekoltenin bu sene 400 tona yükselmesi beklenirken Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinin hemen hemen her bölgesinde yetişen, şekli ve aromasıyla bölgeye has olan Keban biberi için çiftçilerin mesaisi başladı. 70 günlük bir sürenin ardından yetişen biberler, kavurucu sıcaklar altında çiftçiler tarafından toplanıyor. İlçe genelinde geçen sene 200 dekar alanda 300 ton olan rekoltenin bu sene 400 tona yükselmesi bekleniyor. Lezzeti ve kalitesi ile ülke sınırlarını aşan Keban biberi için Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret belgesi alınması için başvuru yapıldı.



"Çok yoğun bir şekilde talep var"

Soğanlı köyü muhtarı Nurettin Albayrak, “Keban biberi için mesaimiz mayıs ve haziran aylarında başlıyor. Biberin 3 ay gibi bir süresi var. Yurtdışı ve yurt içi olsun her tarafa biber gönderiyoruz. Çok yoğun bir şekilde talep var. Bu yıl zaten sezonun daha ortasındayız. İnşallah bu yıl da güzel bir verim alırız. Biber fiyatı bu yıl farklı. Geçen yıl 3 veya 5 liraya satıyorduk şu anda 15 liraya satıyoruz” dedi.



“Bu yıl verim diğer yıllara oranla daha güzel”

Verimin bu yıl çok iyi olduğunu aktaran çiftçi Hakan Albayrak, “Keban biberini yaklaşık 5 dönüm bir arazi üzerinde yetiştirmekteyiz. Keban biberinin fidesini kendimiz yetiştiriyoruz ve ardından tarlalara ekiyoruz. Bakımını, çabasını ve her türlü işlemini kendimiz yapıyoruz. Bu Keban biberinin fidesini alıp başka bölgelere ekenler oluyor ama aynı lezzeti alamazlar çünkü Keban’ın gündüzleri çok sıcak, akşamları da hava serin olduğu için biber daha lezzetli oluyor. Çok güzel tatlı bir acısı var, insanı boğmuyor. Farklı farklı bölgelere isteniliyor. Siparişlere yetişemiyoruz. Yıllık ortalama 20 ton civarında biber yetiştiriyoruz. Keban biberinin coğrafi bir ürün olarak tescillenmesi için başvuruda bulunuldu. Bu yıl verim diğer yıllara oranla daha güzel” diye konuştu.



"Birçok yere meşhur Keban biberimizi gönderiyoruz"

Meşhur Keban biberini her yere gönderdiklerini ifade eden çiftçi Miraç Albayrak ise “Haziran ayında biberlerimizin fidelerini ekiyoruz. Temmuz ayının son günlerinde ise hasada başlıyoruz. Birçok yere meşhur Keban biberimizi gönderiyoruz. Sabah erken saatlerde 6 buçuk gibi mesaiye başlıyoruz. Sıcak olana kadar çalışıyoruz. Sonra akşamüstü yine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

