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Elazığ’da yuvadan düşen ve tedavisi tamamlanan yavru leylek, doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan ilçesinde yavru bir leylek yuvadan düştü. Yavru leyleği fark eden Avcılar Dernek Başkanı Faruk İnce, ilk olarak leyleği tedavi ettirdi. Tedavisi tamamlanan leylek, tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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