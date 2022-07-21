Kırmızı listede yer alan geyik böceği Elazığ'da görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen geyik böceği (Lucanus cervus) Elazığ’da görüntülendi.

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos Dağları'nda yaşadığı bilenen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde görüldü. Böceğin farklı olması nedeniyle eline alıp fotoğraflarını çeken ardından da doğal ortamına bırakan İdris Arkın isimli vatandaş, geyik böceği olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırma ile öğrendi.

Fotoğraflarını çektiği böceğin yaklaşık 56 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten Arkın, ilgisini çektiği için eline alarak fotoğrafını çektiğini ve daha sonra tekrar doğaya bıraktığını ifade etti.

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