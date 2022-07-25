Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Elazığ Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Keban ilçesinde bulunan sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bu tür üzücü olayların önüne geçilebilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.