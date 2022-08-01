Elazığ Gençlik Merkezi, Teknofest’te finalde

Ordu’da yapılan Teknofest final yarışmalarında Elazığ Gençlik Merkezi, Parksis projesiyle finale yükseldi.

Ordu’da gerçekleştirilen Teknofest final yarışmalarında Akıllı Ulaşım kategorisinde Elazığ Gençlik Merkezi takımı AkılUS Automobile olarak finale kalan takım sunumunu gerçekleştirdi. Teknofest'e Elazığ Gençlik Merkezi’nden aldıkları eğitim süresince hocalarında desteğiyle finale adını yazdıran takım, Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu öğrencileri, AkılUS Automobile takımı adıyla Akıllı Ulaşım kategorisinde finale kalmayı başardı.

AkılUS Automobile takımı projesi PARKSİS, Teknofest 2022’de 8 binin üzerinde akıllı ulaşım proje başvurusu içinden finale kalan son 36 projeden biri oldu.

Deneyap Elazığ Koordinatörü Ziya Ahlatoğlu’nun yaptığı açıklamada, “Takımımızı tebrik ediyorum, gece gündüz gerek raporlama gerekse projenin hazırlanma aşamasından itibaren bizatihi içinde yer alan danışman hocamızı tebrik ediyorum. Bizim için gurur verici bir durum. Teknofest’te finalde Elazığ’ı görmek ve en önemlisi Elazığ Gençlik Merkezimizi görmek. Temennim inşallah derece alıp Teknofest’te Elazığ’ımızın adını duyurmaktır. Buradan yarışma da yer alan genç kardeşlerime ve bizlere daimi destek olan İl Müdürümüz Abdulsamet Eren’e teşekkür ediyor, takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise “Türkiye’nin en büyük Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali olan Teknofestte Elazığ Gençlik Merkezini görmek bizim için gurur verici. Gençlik merkezimiz içerisinde yer alan robotik kodlama kurslarımız ve Deneyap Atölyemiz ile gençlerimizin bilişsel yönüne sağladığımız katkıların meyvelerini böylesine kıymetli bir organizasyon olan Teknofestte yer alıyor olması ve finalist olarak yer alması bizleri heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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