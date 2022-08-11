Kamu kurumuna ait kabloları çalan şüpheli yakalandı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatılmasında kullanılan 500 metre kabloyu çaldığı tespit edilen Ö.D. (27), yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamu kurumuna ait süs havuzlarının aydınlatmasında kullanılan 500 metre uzunluğundaki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Ö.D. olduğunu tespit etti. 2 hırsızlık suçundan aranan, 12'si hırsızlık, toplam 26 suç kaydı bulunan Ö.D., ekiplerin düzenlediği operasyonla dün yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.D., bugün adliyeye sevk edildi. Ö.D., sevki sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Neye çekiyorsunuz Allah Allah" diyerek küfredip, hakarette bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-08-11 14:37:17
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