Keban Baraj Gölü´nde tekne battı; kayıp balıkçı aranıyor

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Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, Keban Baraj Gölü´nde batan teknedeki 2 kişiden 1'i, sudan kendisi çıkarken, balıkçı Yaşar Zariç (56) kayboldu. Zariç için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Keban Baraj Gölü´nün merkeze bağlı Muratçık köyü kesiminde balıkçı teknesi, öğleden sonra, henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden 1'i, alabalık kafesine tutunarak, sudan kendisi çıktı. Balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan, ismi öğrenilemeyen kişinin gösterdiği alanda Yaşar Zariç için aramakurtarma çalışması başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2022-09-09 17:36:26



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