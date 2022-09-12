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Keban'da batan teknedeki balıkçı, 25 dalgıçla 4'üncü günde aranıyor

DHA

Keban'da batan teknedeki balıkçı, 25 dalgıçla 4'üncü günde aranıyor


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü´nde 9 Eylül'de batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, 25 dalgıçla 4´üncü günde de sürüyor. 
Keban Baraj Gölü´nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde bir balıkçı teknesi, 9 Eylül´de, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Özel, alabalık kafesine tutunarak, sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Özel´in gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç´in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aramalar 4´üncü günde de sürdürüldü. 25 kişiden oluşan dalgıç ekibi, derinliği 70 metreye ulaşan gölde, 40 metreden sonraki arama çalışmasını ROW cihazı ile gerçekleştiriyor. Bölgeye giden Vali Ömer Toraman da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, Zariç'in yakınlarıyla görüştü. 
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada da "Cuma günü Elazığ merkez Fatmalı köyünde faaliyet gösteren balık işletmesine ait balıkçı teknesi, balık çiftçiliği içerisinde çalışma yaptığı esnada su alarak batmıştır. Teknede bulunan Arif Özel isimli vatandaşımız yaralı olarak kurtulmuş, Yaşar Zariç isimli vatandaşımız ise teknenin batmasıyla kaybolmuştur. İhbar üzerine Keban Jandarma Bot Timi, Emniyet Su Altı Arama Timi, AFAD dalgıç ekipleri, derhal olay yerine intikal etmiş ve arama tarama faaliyetleri başlamıştır. İlave olarak Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma timleri ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (Diyarbakır) olay yerine intikal etmiştir. Toplam 25 kişilik dalgıç ekibi, 4 bot, 2 tekne ile vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-12 13:03:00

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