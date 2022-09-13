Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi

DHA

Kaybolan balıkçının cesedi, 58 metre derinlikte tespit edildi


Serhat ÖZDEMİR-Serhat Ozan YILDIRIM/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da baraj gölünde batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'in (56) cesedi, 58 metre derinlikte ROW cihazı ile tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. 
Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde bir balıkçı teknesi, 9 Eylül'de battı. Arif Özel alabalık kafesine tutunarak sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Özel'in gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç'in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince, geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Derinliği 70 metreye ulaşan gölde 25 kişiden oluşan dalgıç ekibi, 40 metre derinlikten sonra ROW cihazı ile arama yaptı. Zariç'in cesedi, bugün 58 metre derinlikte tespit edildi. Ekipler, cesedi çıkarmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-13 13:02:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da teknenin batması sonucu baraj gölünde ...
Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarma okul servislerini denetledi
Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, ...
Elazığ'da depremden etkilenen 74 hak sahibi için kura çekildi
YEREL HABERLER Elazığ'da depremden etkilenen 74 hak sahibi için kura ...
Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını Kızılayın gönüllü gençleri taşıyor
YEREL HABERLER Pazar alışverişi yapan yaşlıların eşyalarını ...
Elazığ'da "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ'da "Gıdanı Koru Mutfak Atölyesi" etkinliği ...
Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama ...
Keban'da batan teknedeki balıkçı, 25 dalgıçla 4'üncü günde aranıyor
YEREL HABERLER Keban'da batan teknedeki balıkçı, 25 dalgıçla 4'üncü ...
Elazığ depreminden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra okullu oldu
YEREL HABERLER Elazığ depreminden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan ...
Elazığ'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Keban'da batan teknedeki balıkçıyı aramalarda 3'üncü gün
YEREL HABERLER Keban'da batan teknedeki balıkçıyı aramalarda 3'üncü ...
Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Elazığ'da "dar bölge" asayiş uygulaması
Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ'da batan balıkçı teknesindeki bir kişiyi arama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.