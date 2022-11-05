Ekmeğin içinden poşet çıkınca polise gidip şikayetçi oldu



Ahmet ÇÖTELİTekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, marketten aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığı iddiasıyla video çeken kişi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, marketten ekmek satın alarak eve döndü. Yemek sırasında ekmeği bölen kişi, içinden poşet çıktığını gördü; bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Video çeken kişi, "Ekmekte son nokta. Çaydaçıra Mahallesi'nde bir marketten aldığımız ekmeğin içerisinde poşet çıktı. Ekmeği yapanlar bunu görmüyor mu, çok merak ediyorum. Bunu bir çocuk da yiyebilirdi, bir bebek yiyip boğazına kaçabilirdi. Lütfen duyarlı olalım bu konuda" dedi ve polis merkezine giderek şikayette bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ-Tekin YALÇINKAYA

2022-11-05 16:43:52



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