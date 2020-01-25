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Elazığlılar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

 

Ailesiyle spor salonuna sığınan Kürşat Altık, evde oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük bir panik yaşadıklarını belirtti. Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Altık, "Depremin bitmesini bekledik ama bitmeyince 5. kattan aşağı inmek zorunda kaldık. Bir süre buraya sığındık, sonra tekrar eve gittik ancak artçı şoklar olunca tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Allah beterinden saklasın, tüm Elazığlılara geçmiş olsun." dedi.

Hatun Göçer ise deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu, güvenli olmadığı için evlerine giremediklerini aktararak, "Şiddetli bir deprem oldu, eve giremedik. Evimin duvarları yıkıldı, tuğlalar kırıldı. Deprem olduğundan beri dışarıdayız." diye konuştu.

Emre Göçer de bugüne kadar böyle bir depremle hiç karşılaşmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem çok şiddetliydi, kendimizi can havliyle dışarı attık. Saat 21.00'den beri dışarıdayız. Şu an barınabileceğimiz güvenli bir yerimiz yok. Onun için spor salonuna sığınmış durumdayız."

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<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.</p>

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

<p>Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.</p>

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

<p><strong>19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ</strong></p>\n<p>Elazığ'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; depremde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 772 kişinin yaralandığını duyurdu. </p>

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Elazığ'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; depremde 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 772 kişinin yaralandığını duyurdu. 

<p><strong>ARTÇILAR SÜRÜYOR</strong></p>\n<p>AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen birçok artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.</p>

ARTÇILAR SÜRÜYOR

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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen birçok artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.

<p><strong>ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ</strong></p>\n<p>Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.</p>

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

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Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

<p><strong>AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMESİN</strong></p>\n<p>AFAD'dan yapılan açıklamada, \">

AFAD: HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMESİN

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AFAD'dan yapılan açıklamada, \"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor.\" ifadeleri kullanıldı.

<p>Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.</p>

Elazığ'daki depremin ardından AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği bildirildi.

Elazığlılar geceyi spor salonunda geçirdi - Haberi Paylaş

İlginç tasarımlar!
Ehliyetin arkasında şok eden yazı!
Gülme krizine sokanlar (:

Elazığ'daki 6.8'lik depremden ilk fotoğraflar

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