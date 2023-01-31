ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK

Bu Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir, şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak. Henüz önemli miktarda bir yağış öngörülmese de o günler yaklaştıkça hem tahmin biraz değişecek, hem de atmosferin Marmara üzerinde alacağı kondisyon (ve Karadeniz etkisi) ile bazı sürprizler yağış kütleleri yakalayabiliriz. İstanbul'da bu kış ilk denemeler olacak, geniş görünümlü hava tahminleri Şubat ayının soğuk geçeceğini söylüyor.