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Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Ocak ayında mevsim normallerinin altında seyrederken Şubat ayına soğuk hava dalgası ile giriş yapacağız. Soğuk havaların etkisinin hissedilmeye başlamasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarısı geldi. İşte, İstanbul'a kar yağacak gün....

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  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    Havaların soğumasıyla birlikte birçok il için kar yağışı uyarısı geldi. Şubat ayına soğuk hava dalgasıyla girilirken pek çok il için kar yağışı uyarısı yayınlandı. Şubat ayının ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuşacağı ay olduğunu ifade eden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarihi açıkladı. İstanbul'a kar yağışı olacak tarih....
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

    İstanbul'a senenin ve kışın ilk karı bazı ilçelerde yağmaya başladı. Hatırlanacağı gibi meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışını şubat ayının ilk günlerinde bekliyordu. Bugün öğle saatlerinde başlayan kar bu nedenle İstanbullular için sürpriz oldu. Peki kar yağışı ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    SICAKLIK İÇ KESİMLERDE AZALMAYA BAŞLIYOR

    Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

    Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel geçtiğimiz günlerde İstanbul'a olası kar yağışıyla ilgili "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulunmuştu. Bu tahminl doğrultusunda yağışın önümüzdeki günlerde de artarak sürmesi bekleniyor.
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    TÜRKİYE KAR YAĞIŞLARINI KARŞILAMAK ÜZERE

    Türkiye soğuk havaya artık daha yakın, kış koşulları oluşmaya başladı. Hava sıcaklıkları uzun süredir mevsim ortalamalarının üstünde (bazı merkezlerde 8-10°C üstünde!) seyrediyordu fakat artık Türkiye kar yağışlarını ve şiddetli yağmurları karşılamak üzere.
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    BATIDAKİ DAĞLARIMIZ ŞUBAT AYINI BEKLEYECEK!

    Batı ve güney kıyılarımızda bunlar yaşanırken bu gece ve cumartesi günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışları oluşacak. Bu yağışların ülke genelinde olmasını beklemiyoruz, doğu yükseklerinde kuvvetli kar yağarken batıdaki dağlarımız Şubat ayını bekleyecek.
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    ŞUBAT AYI SOĞUK GEÇECEK

    Bu Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir, şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak. Henüz önemli miktarda bir yağış öngörülmese de o günler yaklaştıkça hem tahmin biraz değişecek, hem de atmosferin Marmara üzerinde alacağı kondisyon (ve Karadeniz etkisi) ile bazı sürprizler yağış kütleleri yakalayabiliriz. İstanbul'da bu kış ilk denemeler olacak, geniş görünümlü hava tahminleri Şubat ayının soğuk geçeceğini söylüyor.

     
  • Eldivenlerinizi hazırlayın! Meteoroloji Mühendisi tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

    MART AYI ORTALAMALARDAN DAHA AZ YAĞIŞLI GEÇECEK!

    Uzun vadeli tahminlerde Mart ayı ortalamalardan daha az (30-50% daha az) yağışlı geçecek görünüyor. Bu tahminler sık değişse de Aralık ayı için öngörülen kuraklık/yağış tahminleri isabetliydi ve maalesef yağış alamadık. Şubat'ın yağışlı geçmesi daha da değerleniyor, su tasarrufu yapmayı sürdürmeliyiz. Yıllık grafiklerde ortalama yağışların çok altındayız ki onları tutturabilsek bile kuraklık yaşayan bir ülke olarak hayatımıza devam edeceğiz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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