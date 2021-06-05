İstanbul ve Afyonkarahisar'daki bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın mayıs ayında 668 milyon 905 bin dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2021'in aynı döneminde 1 milyar 107 milyon dolara yükseldi. Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay mayıs ayında yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

1 Ocak-31 Mayıs 2021'de toplam elektrik-elektronik ihracatı ise 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 46,7 artarak 5 milyar 579 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yüzde 106,1 artış ve 166,5 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 40,7 artış ve 92,6 milyon dolarla Almanya, yüzde 77,8 artış ve 73,7 milyon dolarla Fransa takip etti.

En çok ihracat yapılan dördüncü ülke olan İtalya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 198,1 artarak 72,3 milyon dolar oldu.

AFRİKA ÜLKELERİNE YAPILAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK İHRACATI YÜZDE 93 ARTTI

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın mayıs ayında AB ülkelerine 290 milyon 637 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 68,8 artışla bölgeye 490 milyon 641 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB'yi, yüzde 97,8 artış ve 205 milyon 852 bin dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

Orta Doğu ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı yüzde 10 artışla 104 milyon 416 bin dolara yükselirken, Afrika'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 93,4 artışla 100 milyon 886 bin dolar oldu.

İSTANBUL'DAN 568 MİLYON DOLARLIK

Elektrik-elektronik; kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 12,9),otomotiv endüstrisi (yüzde 11,4),çelik (10,6) ve hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 7,9) sektörünün ardından yüzde 6,7 ile ihracattan en fazla pay alan beşinci sektör oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 568 milyon 491 bin dolarla mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,3 arttı.

İhracatta İstanbul'u, yüzde 65 artış ve 231 milyon 878 bin dolarla Manisa, yüzde 179,4 artış ve 61 milyon 122 bin dolarla Denizli takip etti.

Sektörde en fazla ihracat gerçekleştirilen dördüncü il Kocaeli'nin elektrik-elektronik ihracatı ise 43 milyon 348 bin dolar oldu.