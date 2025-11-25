Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Elektrik faturasında devlet desteği aylık sınırı kaç TL, kimler destek almaya devam edecek, sınırı aşan tüketiciler ne kadar ödeyecek?

        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor: Elektrik faturası desteği aylık sınırı kaç TL, sınırı geçen vatandaşlar ne kadar ödeyecek?

        Elektrik faturası düzenlemesinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla Yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'ı (aylık ortalama 333 kWh) aşan yaklaşık 2,5 milyon kullanıcı artık devlet desteği alamayacak. Belirlenen sınır geçen vatandaşlar, faturanın tamamını ödeyecek. Peki, elektrik faturası düzenlemesinde aylık sınır kaç TL, kimler destek almaya devam edecek? İşte, elektrik faturası desteği hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme kapsamında, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh sınırını geçen yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteğinden yararlanamayacak. Aylık 984 TL'ye tekabül eden sınırın aşılması halinde kullanıcılar faturanın tamamını ödeyecek. İşte, yeni yılda geçerli olacak elektrik faturası düzenlemesine dair detaylar

        2

        ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

        Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

        333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

        33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

        3

        KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

        2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

        NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

        Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

        4

        LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

        Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

        Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

        5

        UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

        AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

        SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?

        Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

        6

        LİMİT ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?

        Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

        LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA NASIL OLACAK?

        2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı