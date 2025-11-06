Elektrik kabloları arabayı yaktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de yeraltı elektrik kabloları bir anda patlayıp yanmaya başladı. Kıvılcımlar park halindeki otomobile de sıçradı. Ama işin içinde çarpılma tehlikesi olunca etraftakiler olayı izlemekle yetindi.
Giriş: 06.11.2025 - 21:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:56
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Küçükçekmece'de yeraltı elektrik kabloları bir anda patlayıp yanmaya başladı.
Kıvılcımlar park halindeki otomobile de sıçradı.
Ama işin içinde çarpılma tehlikesi olunca etraftakiler olayı izlemekle yetindi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ