İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...