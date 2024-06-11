Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı yapan fon kuruldu

Rota Portföy, elektrikli araç şarj istasyonlarının ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Öztürk Grup/Ovolt ve EVS/Sharz ile birlikte Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu hayata geçirdi. Bu yeni fon ile Rota Portföy, hem sektörde yenilikçi çözümler sunmayı hem de yatırımcılara güçlü bir yatırım olanağı sunmayı hedefliyor. Bu iş birliğinden doğan ve elektrikli araç ekosisteminde önemli bir dönüşüm sağlayacak Rota Portföy Yönetimi A.Ş Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile birlikte geleceğin enerji çözümlerine yönelik yenilikçi bir gelişmeye imza atıldı.

ŞARJ İSTASYONLARI KURACAK Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, Öztürk Grup/Ovolt Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk, EVS/Sharz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Anjel, elektrikli araç şarj teknolojileri sektöründe bir ilk olacak bu önemli iş birliğinin hayata geçirilmesini birlikte duyurdular. REKLAM Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, elektrikli araç ekosisteminde önemli bir dönüşüm sağlayacak. Fon tarafından yatırım yapılacak/kurulacak şirketler, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması ve yaygınlaşmasını sağlayacak. Bu şirketler aynı zamanda sektörde tedarik ve satış faaliyetlerini de üstlenecekler.

'YATIRIMCILARA DA FIRSAT SUNUYORUZ' İlk fazda; Ovolt Şarj Teknolojileri San. ve Tic A.Ş. ile EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş.’ye yatırım yapacak olan Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırımcılarına elektrikli araç şarj hizmetleri alanında cazip bir yatırım fırsatı sunarken, ülkemizin elektrikli araç şarj altyapısının inşasında da öncü rol oynamayı hedefliyor. Rota Portföy olarak, geleceğin enerji çözümlerine yönelik bu önemli adımı atmanın heyecanını yaşadıklarını ileten Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan; "Univolt Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile elektrikli araç şarj istasyonları alanında güçlü bir ekosistem oluşturmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaşması, çevre dostu ulaşımın benimsenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu fon sayesinde hem yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunacak hem de ülkemizin bu alanda gelişmesine öncülük edeceğiz. Geleceğe yaptığımız bu yatırımın, ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

REKLAM OPET İSTASYONLARINDA DA KURULACAK Öztürk Grubu Enerji Grup Başkanı ve Ovolt Şarj Teknolojileri San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk; “Öztürk Grubu olarak enerji alanında başta akaryakıt sektöründe kurucusu olduğumuz ve Koç grubuyla da yüzde 50 ortaklığımız bulunan Opet Petrolcülük A.Ş. şirketimizle hizmet vermekteyiz. Son yıllarda Grubumuz, başta güneş enerjisi olmak üzere farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmaktadır. Öztürk Grubu, bu yatırımların devamı ve tamamlayıcısı olarak E-Mobilite ve Elektrik şarj ağı alanına 2023 yılı içerisinde Ovolt Şarj teknolojileri şirketimizi kurarak ve lisansını alarak girmiştir. Ovolt olarak başta Opet istasyonlarında şarj istasyonları açarak başladığımız yolculuğumuza, Univolt girişim sermayesi çatısı altında ve sektörün öncü şirketi EVS ile birlikte en güçlü oyunculardan biri olma hedefiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Son yıllarda devlet destekleriyle beraber elektrikli araç sahipliğine artan talep ve bununla birlikte Türkiye’deki şarj ağı networkunun bu talebi karşılamadaki yetersizliği ve gelecekte akaryakıt kullanımının azalma eğilimine girmesiyle birlikte enerji sektöründeki güçlü konumumuzu koruyarak ve Türkiye’nin en önemli markalarından biri olma hedefiyle başta Türkiye olmak üzere bütün Dünya’ya bir Türk E-Mobilite markasını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Öztürk Grubu ve Öztürk Ailesi olarak yarattığımız markalar ve başta Opet çatısı altında üstlenmiş olduğumuz sosyal sorumluluk projeleriyle tüketicimizin gönlünde taht kurduk ve gurur kaynağı olduk. Öztürk Grubu olarak bu yeni yatırımlarımızla birlikte E- Mobilite sektöründe öncü, lider ve yaratıcı olacak şirketlerin oluşumuna destek sağlayacağız. Univolt GYSF Portföyünde yer alacak şirketlerin alanlarında lider konumda yer alacağına inancım tamdır.” diye belirtti.

EVS Elektrikli Şarj Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Anjel; “Biz, iki girişimci olarak, petrol sektöründeki 40 yıla yaklaşan tecrübemizin ışığında 2019 yılında, geleceğe ve temiz enerjiye yatırım yaparak, Türkiye’nin ilk şarj istasyon ağlarından birini yaratmak üzere EVS’yi kurduk. Bugün, EPDK lisanslı SHARZ markamızla, 300’den fazla halka açık istasyonda şarj hizmeti veriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 5 yıllık süre içerisinde, sektörü ve yeni girişimcileri destelemek üzere yazılım teknolojilerimizi şarj ağı işletmecileriyle paylaştık. Bu adım, “ŞARJ CLUB” yapısı altında, farklı marka şarj istasyonu işleticileriyle işbirliği (roaming) yapmamızı ve bu sayede, EV kullanıcılarının, tek aplikasyonla, 2000’den fazla istasyondan şarj işlemi gerçekleştirebilmelerini sağladı. Bugün ise, tarihi bir adım atarak, akaryakıt ve enerji sektörümüzün duayeni ve en önde gelen yatırımcılarından biri olan Öztürk ailesi ile ortak olarak Univolt GSYF çatısı altında, hayalimizi başka bir boyuta taşıyoruz. Hedefimiz, hem ülkemizin vizyonuna uygun olarak temiz geleceğe yatırım yapmak hem de bu işi bir GSYF kanalıyla gerçekleştirerek, bu alana yatırım yapmak isteyecek kişi ve kurumlara, doğru, adil ve şeffaf bir ortam yaratmak ve konuyu mümkün olduğunca tabana yaymaktır.”dedi.