Elektrikli araçlar için 2'nci 'şarj' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması ve Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlanması amacıyla “Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı 2. Çağrısı”nda yeni başvuru döneminin başladığını duyurdu.

Kacır, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı ile Türkiye’nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını destekliyoruz. Birinci çağrı döneminde 81 şehrimizin tümünde hızlı şarj istasyonları kuruldu. Ülke geneline yayılan yaklaşık 12 bin hızlı şarj, toplam 30 bine yakın şarj noktası ile elektrikli araç sahipleri ülkemizin tamamında kesintisiz seyahat imkânına sahip. İlan ettiğimiz ikinci çağrı ile; özellikle nüfus yoğunluğunun daha az olduğu bölgelere de şarj ünitesi kurulumu gerçekleştirilmesini, elektrikli araç kullanımının tüm ülke sathında yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncü ülkelerinden biri haline getirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.