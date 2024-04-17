Elektrikli araçta rekor şarj!

Türkiye'de her geçen gün artan elektrikli otomobil sayısı, şarj istasyonlarındaki yoğunluğu da artırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde elektrikli araç kullanımı hedeflerimizle uyumlu şekilde artıyor. Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri" dedi.

Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 115 bin saat şarj hizmeti sunulduğunu vurguladı.