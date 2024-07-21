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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elektrikli hat uzunluğu 7 bin kilometreyi aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Elektrikli hat uzunluğu 7 bin kilometreyi aştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda mevcut demiryolu hatlarının elektrikli hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalarla, 2002 yılında 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu yüzde 237 oranında arttırarak 7 bin 142 kilometreye yükselttiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, mevcut konvansiyonel hatların 993 kilometrelik kesiminde elektrifikasyon yapım çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Uraloğlu, "Elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak elektrik enerjisi yönünden dışa bağımlılığı azaltarak daha az dışa bağımlılığı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade ederek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:39
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        Elektrikli hat uzunluğu 7 bin kilometreyi aştı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında yürütülen elektrifikasyon çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Mevcut hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmalarının, Türkiye için ekonomik ve stratejik olarak büyük önem arz ettiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde artan yolcu ve yük taşımacılığı arzının karşılanabilmesi, işletmeciliğin daha ekonomik ve çağın koşullarına uygun hale getirilebilmesi için projelerin duraksamadan hazırlandığını ve yapım aşamasının devam ettiğini söyledi.

        Maliyet olarak elektrikli lokomotif giderlerinin, dizel lokomotif giderinin yüzde 33’üne tekabül ettiğini vurgulayan Uraloğlu, “Genel olarak 1 adet elektrikli lokomotifin çekeri 2 adet dizel lokomotifin çekerine eşit. Böylece az lokomotif ile çok daha fazla yük daha kısa sürede taşınacağından hat kabiliyetinin ve kapasitesinin artması da sağlanıyor.” diye konuştu.

        Elektrikli lokomotiflerin işletme ve bakım kolaylığı sağladığını da belirten Bakan Uraloğlu, elektrikli lokomotiflerin bakım maliyetinin, dizel lokomotiflere kıyasla daha ucuz olduğunun altını çizdi. Uraloğlu, “Sadece bakım maliyeti ve ucuzluk olarak bakmıyoruz. Doğal yaşama ve çevreye olan hassasiyetimizle Türkiye’nin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda kendi demiryolu ekosistemimizi oluşturma yolunda çok önemli mesafe kat ettik. Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu inşaatında çok önemli işlere imza attık. Artık Milli Elektrikli Lokomotiflerimiz, Milli Hızlı Trenimiz, Milli Elektrikli Setlerimiz, Milli Vagonlarımızın tasarımından üretimine kadar ileri teknoloji kullanılarak milli ve yerli imkanlarla üretim yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

        Öz kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretilmesi yönünde yaptıkları çalışmalarla, daha çevreci ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağladıklarının da altını çizen Bakan Uraloğlu, “Elektrifikasyon sistemlerini yaygınlaştırarak elektrik enerjisi yönünden dışa bağımlılığı azaltarak daha az dışa bağımlılığı olan kendi enerji kaynaklarımızdan azami derecede istifade ederek, ithal edilen petrole ödenen dövizden tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

        Son 21 yılda mevcut hatların elektrikli hale getirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar ile 2002 yılında 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunun yüzde 237 oranında bir artışla 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle toplam 7 bin 142 kilometreye ulaştığını vurgulayan Uraloğlu, “Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 993 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu hatlar; Malatya – Elazığ, Karaman – Ulukışla, Alayunt - Afyon – Konya, Köseköy – Gebze. Tobalı - Ödemiş hattımızda ise çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin 926 kilometrelik kesim için ise proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Mevcut ve yapımı devam eden projelerimiz ile orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90’a yükseltmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

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