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Elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan yönetmelik değişikliğiyle, elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına izin verildi. Elektrikli taşıtların adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için belirlenen asgari kapasite hesabında yüzde 25 fazla olarak değerlendirilecek. Elektrikli taşıtlarda sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlar için yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak

Elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına izin verirken, bu taşıtların kullanımı halinde çeşitli teşvikler de uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanana Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek işlemlerde yüzde 5'e kadar indirim uygulanacak. Düzenlemeyle elektrikli taşıtların eşya, kargo ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmasına da imkan sağlanırken, bu taşıtların kullanımına yönelik çeşitli teşvikler de verilecek.

Buna göre, yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilecek. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için belirlenen motor silindir hacmi şartı aranmayacak. Ancak, söz konusu belgeye ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70 kilovat ve üzerinde olması gerekecek.

Elektrikli taşıtların adet, koltuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için belirlenen asgari kapasite hesabında yüzde 25 fazla olarak değerlendirilecek. Elektrikli taşıtlarda sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlar için yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Yönetmelikle, kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelinden mesleki yeterlilik şartı kaldırıldı.

Eşya taşımacılığı kapsamında, sadece kamyonetlerle ev eşyası taşıyacaklar için belge ücretlerinde indirime gidildi. Kendi faaliyet konusunda taşıma yapacakların, finansal kiralamalı taşıtlar veya uzun süreli kiralık taşıtlarla belge almalarına imkan sağlandı.

KARGO FİRMALARINA KOLAYLIK

Kargo taşımacılığı alanında yapılan düzenlemeyle de 3 ve 4 tekerlekli motosikletlerin de kargo taşıma faaliyetlerinde kullanılması imkanı sağlandı. E-ticaret yapan firmalara hizmet verecek kargo taşımacılarına bazı muafiyetler ve belge ücretlerinde indirim yapıldı.

Bu kapsamda, e-ticaret yapanlara hizmet eden firmalardan, kapasite, alan ve mesleki yeterlilik gibi şartları aranmayacak ve yetki belgesi ücretlerine yüzde 50 indirim uygulanacak. E-ticaret yapanlara hizmet sağlayan ticari amaçla dağıtım hizmeti yapanlardan da asgari kapasite, alan ve dağıtıcı eleman şartları ile mesleki yeterlilik şartı istenmeyecek. Bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim yapılacak.

Kargo taşımacılığı faaliyeti yürütenlerin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı da 1 Ocak 2023 tarihine kadar 2 katına çıkartıldı.

ÖĞRENCİLER EVLERİNDEN ALINACAK

Yolcu taşımacılığı kapsamında da internet üzerinden yolcu taşımacılığı acenteliği yapanların kayıt altına alınması için düzenlemeye gidildi.

Şehirlerarası servis taşımacılığında, öğrencilerin evlerinden toplanabilmesine imkan sağlandı. Şehirlerarası servis taşımacılığı faaliyeti yürütenler için plaka kısıtlaması kaldırılırken, faaliyet gösterilecek taşıt sınırı 10'dan 20'ye yükseltildi. Daha önce D2 ile servis taşımacılığı yapanların, D4 yetki belgesi almaları halinde, faaliyet gösterebilecekleri taşıt sınırı artırıldı.

Havalimanından yapılan taşımalar da yeniden düzenlendi. Buna göre, havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yönde tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin adlarına B1 veya D1 yetki belgesi düzenlenmesi, havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olmaları, havalimanı ile terminaller haricindeki kalkış yeri, ara duraklar, indirme-bindirme cepleri ve varış yeri için izin almaları gerekecek.

YETKİ BELGESİ ÜCRETİNDE İNDİRİM

Düzenlemeyle, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlar, 1 Ocak 2022 tarihine kadar 18 koltuk ve üzeri taşıtları da kullanabilecekler.

Tarifeli veya tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı faaliyetleri için düzenlenen yetki belgelerinin ücretleri yüzde 27 ila yüzde 67 arasında düşürüldü.

Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütenler için e-bilet uygulamalarına yönelik düzenleme de yapıldı. Buna göre, yolcuya e-bilet verilmesi halinde, bu firmaların e-biletli yolcular için e-yolcu listesi düzenlemesi, e-yolcu listelerinde belirlenen bilgilerin bulunması ile e-yolcu listelerinin taşıtta bulundurulması zorunlu olacak.

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