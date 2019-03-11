ENKA Grubu, Gebze ve Adapazarı doğalgaz santrallerinde kısa süre önce elektrik üretimini durdurdu. Bu santraller, Boğaz’ın altına bulunan iletim hattından İstanbul ve çevresinin elektrik talebinin bir bölümünün karşılanmasında önemli bir paya sahipti.

Söz konusu santrallerin devre dışı kalmasıyla birlikte İstanbul’un bir bölümü ile Trakya’yı elektrik arzı yönünden yedekleme konusu gündeme geldi. Enerji yönetimi, bölgeyi özellikle olağanüstü dönemlerde beslemek yeni bir uygulamayı konuşuyor. Bu uygulamanın adı “bölgesel kapasite kiralama.”

Buna göre Trakya’da bulunan bazı santrallerden, ihtiyaç halinde hızla devreye girip elektrik üretmek üzere kapasite kiralanacak. Kiralanan santraller ya da üniteler, 7 gün 24 saat ve kiralama süresince elektrik üretimine hazır tutulacak. Bunun karşılığında da kira bedeli alacak.

Kaynaklar, enerji yönetiminin halen ulusal bazda uygulanan kapasite mekanizmasının “bölgesel” versiyonu üzerinde çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

“Kiralanacak kapasite konusunda çalışmalar devam ediyor. Bu ay içinde bir karar verilmese bekleniyor.”