Sakarya Enka Doğalgaz Çevrim Santrali
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1420 MW'lık iki santralde üretim durdu

Sakarya'da bulunan ENKA Enerji'ye ait Doğalgaz Çevrim Santrali'nde bugün itibariyle üretim durduruldu. Üretimin durduğunu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren firma, yeniden üretimin başlaması halinde bilgilendirme yapılacağını belirtti. Ramiz Kaan Oktar'ın haberi

Giriş: 12.02.2019 - 12:00 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan ENKA Enerji'ye ait Adapazarı Doğalgaz Çevrim Santrali ve Gebze Doğalgaz Çevrim Santrali, EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin bittiği gerekçesiyle durduruldu.

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, 14 Ocak'ta Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattındaki patlamanın ardından üretimi minimuma indiren ve arızanın giderilmesi sonrasında yeniden üretime başlayan santrallerin Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile olan sözleşmesinin bittiği ve yenilenmediği gerekçesiyle durdurulduğu öğrenildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan ENKA Enerji tarafından KAP'a yapılan bildiride, "Sahibi bulunduğumuz ve Yap İşlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik santrallerinin EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin sonlanmasının ardından belirtilen santrallerde üretim durmuştur. Üretime tekrar başlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar 1
  • gozcudr14 saat önce
    Kurulurken verilen veya vaadedilen fiyat verilmiyordur. Tüm özel kurumlar bundan muzdarip. Başta ihtiyaç duyulan sektörler teşvik ediliyor. Yeteri kadar gelişince de ölüme terk ediliyor. Bu kafa ile yatırım yapacak iş insanı bulunamayacak yakında.
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