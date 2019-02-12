Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan ENKA Enerji'ye ait Adapazarı Doğalgaz Çevrim Santrali ve Gebze Doğalgaz Çevrim Santrali, EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin bittiği gerekçesiyle durduruldu.

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, 14 Ocak'ta Sakarya'nın Erenler ilçesinden geçen BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattındaki patlamanın ardından üretimi minimuma indiren ve arızanın giderilmesi sonrasında yeniden üretime başlayan santrallerin Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile olan sözleşmesinin bittiği ve yenilenmediği gerekçesiyle durdurulduğu öğrenildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan ENKA Enerji tarafından KAP'a yapılan bildiride, "Sahibi bulunduğumuz ve Yap İşlet modeli kapsamında geliştirilen Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik santrallerinin EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin sonlanmasının ardından belirtilen santrallerde üretim durmuştur. Üretime tekrar başlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.