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Elektrikte vergiler de TRT payı da katlandı

Elektrikten TRT’ye aktarılan tutar ve vergiler 5 yılda katlandı. 1 Ocak 2016’da, konutlarda tüketilen bir kilovatsaat elektrik, (vergi ve paylar dahil) 41.17 kuruştu. Bunun 6.2 kuruşu KDV, 1.06 kuruşu Belediye Tüketim Vergisi (BTK),0.42 kuruşu da TRT payı olarak tahsil ediliyordu. 5 yıl aradan sonra 1 Ocak 2021’de konut elektriğinin fiyatı, 79.61 kuruşa çıktı. KDV 6.2 kuruştan 12.14 kuruşa, BTV 1.06 kuruştan 1.98 kuruşa, TRT payı da 0.42 kuruştan 0.79 kuruşa yükseldi. Ticarethane elektriğinin fiyatı, 41.51 kuruştan 1 TL 5 kuruşa çıktı. Sanayide kullanılan elektriğin birim fiyatı 31.66 kuruştan 80.47 kuruşa ulaştı.

Elektrikte vergiler de TRT payı da katlandı - Haberler

Türkiye’de, yılda 305 milyar kilovatsaat elektrik tüketiliyor. Konut, ticarethane ve saniyeden KDV ve Belediye Tüketim Vergisi (sanayi yüzde 1, diğer abonelerden yüzde 5) tahsil ediliyor. Buna ek olarak konut ve ticarethaneden yüzde 2 oranında da TRT payı alınıyor. Sanayiden, 1 Ocak 2018’den itibaren TRT payı tahsil edilmiyor.

5 YIL ÖNCE ELEKTRİK FİYATLARI

Elektriğe, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 6-7 aralığında zam yapıldı. Bu zamla birlikte bir kilovatsaat elektrik üzerindeki vergi ve payların tutarı da arttı.
Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan’ın yaptığı çalışmaya göre elektrikte, son 5 yılda fiyatlar ile pay ve vergilerin izlediği seyir şöyle:

1 Ocak 2016’da, konutlarda tüketilen bir kilovatsaat elektrik, 41.17 kuruştu. Bunun 6.2 kuruşu KDV, 1.06 kuruşu BTK, 0.42 kuruşu da TRT payı olarak tahsil ediliyordu.

Aynı tarihte ticarethanelerde tüketilen bir birim elektriğin fiyatı 41.51 kuruş düzeyinde bulunuyordu. Bunun 6.33 kuruşu KDV, 1.06 kuruşu BTV, 0.42 kuruşu da TRT payı olarak alınıyordu.
Sanayide kullanılan elektriğin birim fiyatı, 31.66 kuruştu. Bunun 4.38 kuruşu KDV, 0.20 kuruşu da BTV olarak tahsil ediliyordu.

BUGÜNKÜ FİYATLAR, VERGİ VE PAYLAR

5 yıl aradan sonra 1 Ocak 2021’de konut elektriğinin fiyatı, tüm vergi ve paylar dahil 79.61 kuruşa çıktı. KDV 6.2 kuruştan 12.14 kuruşa, BTV 1.06 kuruştan 1.98 kuruşa, TRT payı da 0.42 kuruştan 0.79 kuruşa yükseldi.

Ticarethane artış daha yüksek oldu. 5 yıl önce 41.51 kuruş olan birim elektrik fiyatı, 1 TL 5 kuruşa çıktı. Ticarethane abonesinin KDV’si 5.3 kuruştan 16.15 kuruşa, Belediye Tüketim Vergisi de 1.06 kuruştan yaklaşık 3 kuruşa, TRT payı da 0.42 kuruştan 1.19 kuruşa yükseldi.

Sanayide, TRT payı alınmıyor. Birim elektrik fiyatı 80.47 kuruşa gelen sanayide, KDV 4.38 kuruştan 12.27 kuruşa, BTV de 0.20 kuruştan 0.55 kuruşa yükseldi.

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