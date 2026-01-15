Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı: e-TEP 2026/1 başvurusu nasıl yapılır?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları 14 Ocak 2026 itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından 31 Ocak'ta yapılacak e-TEP 2026/1 sınavı, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacak. Peki, Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuru süreci başladı. Bilgisayar üzerinden gerçekleşecek sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. ÖSYM, sınava dair tüm detayların bulunduğu e-TEP kılavuzunu yayınladı. Bu kapsamda “Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvurusu nasıl, nereden yapılır, sınav ücreti ne kadar?” soruları yanıt buldu. İşte tüm detaylar haberimizde...
2026 ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI
2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları 14 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Başvuru süreci 22 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.
ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan ve bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavı olan e-TEP, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.
ÖSYM 2026 ELEKTRONİK İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
E-TEP 2026/1 SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınav başvuruları, 22 Ocak'a kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" veya "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.
SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.
E-TEP 2026/1 SINAV YERİ VE KONTENJANI
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 652, İstanbul’da 200, İzmir’de 48 ve Adana’da 100 olarak belirlendi.
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.