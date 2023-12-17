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        Haberler Televizyon ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 16 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef All Star 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        16 Aralık 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı belli oldu. İlk haftanın misafir şeflerinden Yılmaz Öztürk yarışmacılardan odun ateşinde ızgara lüfer yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan programda, şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir yarışmacı haftanın 4. eleme adayı oldu. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef All Star eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:27
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        MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Yarışmada adım adım finale gidilirken, yarışmacılar arasında rekabet artıyor. Haftanın 4. eleme adayının belli olduğu programda günün konsepti, odun ateşinde ızgara lüfer oldu. Peki, "MasterChef haftanın son eleme adayı kim oldu? 16 Aralık MasterChef 4. eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" İşte 16 Aralık MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Dilara oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA OLAN YARIŞMACILAR

        Esra

        Barbaros

        Batuhan

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte haftanın yeni takımları:

        5

        Mavi Takım

        Eren (Kaptan)

        Hasan

        Sergen

        Esra

        Batuhan

        6

        Kırmızı Takım

        Dilara (Kaptan)

        Tahsin

        Barbaros

        Kıvanç

        7

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Bursa yöresine ait geleneksel yemeklerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran kırmızı takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları; Tahsin, Dilara, Barbaros, Kıvanç ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Barbaros ödülün sahibi oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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