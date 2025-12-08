MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Çağatay mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Sergen olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Aralık Pazartesi MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...