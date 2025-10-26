Eli ve ayakları gelişmeyen bebeğe anne karnında müdahale

Konya'da yaşayan Büşra Umay, hamileliğinin 20. haftasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar tarafından yapılan kontrollerde bebeğin amniyotik band sendromu rahatsızlığının ilerlediği görüldü.

İçinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın bir parçasının ayrılarak ayakları ve elini sarıp sıktığı görülen bebeğin bu nedenle hem bir elinin hem de ayaklarının tamamen kaybolma ihtimali üzerine ameliyat kararı alındı. Acar ve ekibi, başarılı bir operasyonla çocuğun eline ve ayaklarına sağlıklı şekilde kan akışının gitmesini sağladı.

REKLAM

Buğlem Ece adı verilen bebek, hamileliğin 34. haftasında vücudunca herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi.

"GEBELİK KAYBI DA SÖZ KONUSU OLABİLİRDİ"

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Acar, Türkiye'de ender vakalardan biriyle karşılaştıklarını söyledi.

Bebeğin ayaklarında ve elinde ödem olduğunu anlatan Acar, "Buralara kan akışı yetersizdi. Zaten bir süre sonra da ayağına giden kan kesildi. Bu ayağının kaybedileceği anlamına geliyordu. Aynı şekilde elinin birinde ve diğer ayağında da amniyotik band vardı" dedi.