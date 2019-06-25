Man. City'den sonra Valencia'da kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki ünlü futbolcu Man. City'e rekor bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bekleneni karşılayamayan yıldız futbolcu İspanya Valencia'nın yolunu tutmuştu. Peki Eliaquim Mangala kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

ELLİAQUİM HANS MANGALA KİMDİR?

Eliaquim Hans Mangala (d. 13 Şubat 1991, Colombes),defans mevkinde forma giyen Fransız millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Valencia'da ve Fransa millî takımında forma giymektedir.

Gençlik yılları

Mangala Colombes kasabasının Cashi köyünde doğdu. 5 yaşında ailesi ile birlikte Belçika'ya taşındı. O sene yerel kulüplerden Athletic Club'un alt yapısına girdi. CS Wépionnais takımına geçmeden önce burada 6 yıl oynadı. 2007 yılında, R. Standard de Liège ile 3 yıllık gençlik sözleşmesi imzaladı.

Mangala R. Standard de Liège'e transfer olduktan sonra o sene U-17 takımında forma giydi. 2008 Ocak ayında U-19 takımına yükseldi. 17 yaşına geldikten sonra R. Standard de Liège'in U-21 takımında birçok kez forma şansı buldu.

2008-09 sezonunda Mangala, A takıma kadar yükseldi ve forma şansı bulmaya başladı. 23 Ekim 2008 tarihinde, R. Standard de Liège ile 5 yıllık sözleşme imzaladı ve ilk kez profesyonel sözleşme imzalamış oldu. Mangala 22 numaralı formayı giymeye başladı. 9 Kasım'da Beerschot AC takımına karşı ilk profesyonel maçına çıktı ve maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

12 Eylül'de Mangala, Mechelen ile yapılan lig mücadelesinde ilk golünü kaydetti. Dört gün sonra Mangala, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Arsenal'e karşı forma giydi ve maçta bir gol kaydetti.

16 Ağustos 2011 tarihinde, 7.5 Milyon € karşılığında Porto'ya transfer oldu.

25 Temmuz 2014 tarihinde, 32 Milyon pound karşılığında, Manchester City takımına transfer oldu.

2016-17 sezonunda La Liga takımlarından Valencia'da kiralık olarak forma giydi.

Milli takım kariyeri

İlk kez 2013 yılında Fransa millî takımda giymeyen başlayan Mangala, toplamda 8 kez millî olmuştur.

Kulüp takım istatistikleri

Profesyonel Kariyeri Ulusal

Lig Ulusal

Kupa Ulusal

Lig Kupası Ulusal

Süper Kupa Kıtasal

Lig Toplam Sezon Kulüp Lig kademesi Maç Gol Ass. Maç Gol Ass. Maç Gol Ass. Maç Gol Ass. Maç Gol Ass. Maç Gol Ass. Lig Beker van België Lig Kupası Supercup UEFA Toplam 2008-09 R. Standard de Liège Pro League 11 - 2 - - - - - - - 3 - - 14 - 2 2009-10 31 1 1 2 - - - 1 - - 11 1 1 45 2 2 2010-11 35 1 - 6 1 2 - - - - - - - 41 2 2 Toplam 77 2 3 8 1 2 - - - - - - 14 1 1 99 4 6 Lig Taça de Portugal Taça da Liga Supertaça UEFA Toplam 2011-12 Porto Primeira Liga 7 - - 1 - - 4 1 - - - - 2 - - 13 1 - 2012-13 23 4 1 1 1 - 3 - - 1 - - 8 - - 36 5 1 2013-14 21 2 - 4 - - 4 - 1 1 - - 12 3 1 42 5 2 Toplam 51 6 1 6 1 - 11 1 1 2 - - 22 3 1 92 11 3 Lig FA Cup EFL Cup Community Shield UEFA Toplam 2014-15 Manchester City Premier League 25 - 2 1 - - 2 - - - - - 3 - - 31 - 2 2015-16 23 - - - - - 3 - 1 - - - 7 - - 33 - 1 Toplam 48 - 2 1 - - 5 - 1 - - - 10 - - 64 - 3 Lig Copa del Rey Copa de la Liga Supercopa UEFA Toplam 2016-17 →Valencia (kiralık) La Liga 30 2 - 3 - - - - - - - - - 33 2 - Toplam 30 2 - 3 - - - - - - - - - - - 33 2 - Kariyer toplam 206 10 6 18 2 2 16 1 2 3 - - 46 4 1 289 17 11

Milli takım istatistikleri