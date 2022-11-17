Elif'in ölümünde parmak izi ayrıntısı!

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan (24), geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

İLK DURUŞMADA TUTUKLANDI

İddianamede, Sinan´ın ölümüne neden olan bıçakta Tuğrul Akan´ın parmak izinin tespit edildiği yer aldı. Akan, yargılanmasının yapıldığı Kırıkkale 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tutuklandı.

BIÇAK KABURGA KEMİĞİNİ KIRMIŞ

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi.

SOL ELİYLE SAPLAMASI GEREKİRDİ

Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Elif Sinan´ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği, oysa baskın elinin sağ eli olduğu belirtildi.

BIÇAKTA SANIĞIN PARMAK İZİ ÇIKTI

Raporda ayrıca bıçakta sanığa ait parmak izi bulunduğu, maktule ait ize rastlanmadığı belirtildi. Sanık avukatları raporun olayın cinayet olduğunu ispatlamadığını, yeniden rapor alınmasını talep ederken, Elif Sinan´ın ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz, raporun sanığı yalanladığını, sağ elini kullanan Sinan´ın, sol eliyle bıçağı göğüs kafesini delecek şekilde saplayarak intihar etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Avukat Yılmaz, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA"

Mütalaasını açıklayan savcı, Adli Tıp Kurumu raporundaki tespitlere yer vererek, Tuğrul Akan´ın, Elif Sinan´ın intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET TALEBİ

Savcı, Adli Tıp Kurumu raporunda ölüme neden olan bıçakta sanığın parmak izinin bulunduğuna işaret ederek, sanık Akan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.